La Policía localizó a los sospechosos cuando iban en patinete y con pasamontañas por el paseo marítimo

Un grupo presuntamente de narcotraficantes había ofrecido el encargo de matar a cambio de dinero

MálagaImportante operativo de prevención el que llevó a cabo la Policía Nacional para detener a dos sicarios, uno menor de edad, que habían volado a Málaga capital para presuntamente cometer por encargo un asesinato.

Así lo ha precisado en un comunicado el CNP, que colaboró con la EUROPOL y la Policía Sueca para evitar con éxito que cumplieran ese trabajo a cambio de una suma de dinero.

Los agentes tuvieron conocimiento de que dos jóvenes habían viajado hasta la ciudad andaluza en un avión procedente de Göteborg el 29 de junio. Empezaron a indagar para localizarlos cuanto antes.

Consiguieron ubicarlos, en solo 48 horas, cuando circulaban a medianoche en un patinete eléctrico por el paseo marítimo de Málaga. Iban cubiertos por completo con ropa oscura, mascarillas y pasamontañas.

Al lograr también averiguar dónde se estaban alojando, accedieron al interior de un domicilio del municipio de Fuengirola. Allí hallaron escondidas en un cajón dos pistolas municionadas y con los números de serie borrados.

En cuanto a los dos arrestados, el mayor de edad pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso inmediato en prisión provisional. Mientras que su compañero, más pequeño, ingresó en un centro de menores con régimen cerrado.

Unos presuntos narcos habían ofrecido el trabajo

La Policía Nacional continuó investigando para tratar de esclarecer por qué tenían intención de matar. En este sentido, vincularon a ambos individuos con una organización criminal sueca.

Presuntamente dedicada al tráfico de cocaína y marihuana, sus miembros ya estaban en el punto de mira de las autoridades desde abril. Comprobaron que habían ofrecido el trabajo del asesinato.

Usaban plataformas encriptadas, así como redes sociales, para anunciarse a sicarios interesados por una remuneración económica. El propio grupo facilitaba la logística, vivienda, armas y hasta vehículos para desplazarse.

Cuatro detenidos del grupo, incluido el líder

Los agentes pudieron saber que residían en un inmueble de Málaga, donde desplegaron un operativo para detener a cuatro integrantes de la banda, entre los que se encontraba el supuesto líder.

Están acusados de presunta conspiración para el asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Intervinieron durante el registro otra pistola, guantes, pasamontañas, una bici y un patinete.

También 15 teléfonos móviles, 16 tarjetas SIM, diferentes cantidades de dinero en efectivo, material informático, numerosa documentación y anotaciones manuscritas.