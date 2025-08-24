Siete locales afectados por el incendio de un restaurante en Torremolinos (Málaga)

Redacción Andalucía 24 AGO 2025 - 19:32h.

Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso a las cinco de la madrugada alertando de un incendio en la calle Salvador Allende

MálagaEl Consorcio de Bomberos de Málaga ha extinguido en la madrugada de este domingo un incendio que ha afectado a siete locales en Torremolinos, Málaga.

Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 05:00 horas en el que se alertaba de que un restaurante dedicado a la venta de kebabs ubicado en la calle Salvador Allende del municipio malagueño estaba ardiendo. Las llamas se propagaron rápidamente entre los locales cercanos que también se vieron afectados por el fuego.

Según ha indicado el Consorcio de Bomberos de Málaga el incendio ha afectado a siete pubs, uno de ellos en su totalidad y las terrazas del resto, además de un supermercado afectado parcialmente.

Para intervenir en la extinción del incendio, el 112 alertó a bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, junto con sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Fuentes de emergencias confirmaron que las llamas solamente provocaron daños materiales y la zona quedó balizada para evitar su acceso.