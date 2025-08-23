Javier Gimeno asegura que acaba un día de trabajo y está “deseando que llegue el siguiente para poder seguir ayudando”

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas ha hecho en agosto 3.000 descargas sobre los incendios. Esto es 18 millones de litros de agua. Es un trabajo agotador, tal y como explica el capitán Javier Gimeno en declaraciones a ‘Informativos Telecinco’.

Muy orgulloso de su trabajo, Gimeno enseña su avión de extinción antes de despegar para iniciar una nueva jornada sobre el fuego. Asegura que acaba un día de trabajo y está “deseando que llegue el siguiente para poder seguir ayudando”.

Sin embargo, su trabajo no es fácil. “Puedes estar entre la carga y la descarga viendo pueblos completamente en llamas y eso es muy duro psicológicamente”, cuenta.

"Puedo tirar el avión abajo"

Además, se juegan la vida en maniobras como la carga de agua. “Tardamos en recargar las seis toneladas entre 10 y 12 segundos”, pero esta tarea no es fácil porque “los pantanos y los embalses en España pues muchas veces están rodeados, por ejemplo, de cables de alta tensión”. De chocar con un cable, asegura, “puedo tirar el avión abajo fácil”.

No es el único inconveniente con el que han tenido que lidiar estos días. El humo les ha castigado cada minuto. “Despegábamos desde Salamanca con humo y llegábamos al incendio en León con el mismo humo”, recuerda.

Han sido jornadas duras que sobrellevan con humor. Por ejemplo, comenta, su lema histórico es “donde pongo el ojo, mojo” o “al final, apaga y vámonos”.

Por otro lado, Gimeno asegura que los enfrentamientos políticos no les afectan: “A nosotros nos da igual si unos políticos de un bando están diciendo una cosa u otros están diciendo otra”.

En sus mentes está solo la gente. “Cruzábamos pueblos que había arrasado el fuego y uno en especial es que me acuerdo que estaba en llamas y se te parte el corazón. Cuando ya le pones cara a esa gente, es todavía más duro. La gente pide los aviones. Ve que es lo más efectivo en los incendios y nos da mucha pena no poder llegar a más y vamos a seguir. Mientras los incendios sigan, vamos a seguir y cuando los incendios paren, vamos a seguir”, expresa.