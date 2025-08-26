Redacción Andalucía Europa Press 26 AGO 2025 - 16:08h.

El hombre, de 67 años, en Zujaira (Pinos Puente) sufrió una caída y quedó inconsciente

El herido, que cayó desde un muro de dos metros, recuperó los signos vitales gracias a la rápida intervención de los guardias civiles

Compartir







GranadaLa Guardia Civil ha logrado salvar la vida de un hombre de 67 años en la localidad granadina de Zujaira, en el municipio de Pinos Puente, gracias a la inmediata aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) tras sufrir una caída desde un muro de aproximadamente dos metros de altura.

Según relata el cuerpo armado en una nota informativa, todo sucedió hace unos días cuando a las 03.22 horas se recibió aviso en la Central Operativa de Servicios alertando de que una persona se encontraba tendida en la vía pública, inconsciente y con abundante sangrado en la cabeza. Al lugar acudió de inmediato una patrulla, que fue posteriormente apoyada por otros agentes.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil investiga la aparición de una avioneta abandonada en Fuente Obejuna, Córdoba

La rápida intervención de los agentes salvó la vida del hombre

A su llegada, los guardias civiles localizaron a un grupo de jóvenes visiblemente nerviosos y a un varón en el suelo, sin pulso ni respiración. Ante la gravedad de la situación, los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando que, tras varios ciclos, el herido recuperase de manera espontánea la respiración y los signos vitales.

Minutos después, una unidad de emergencias sanitarias se hizo cargo del herido, estabilizándolo y trasladándolo al Hospital de Traumatología de Granada, donde quedó ingresado.

PUEDE INTERESARTE Detenida una mujer por apuñalar a su padre octogenario en Granada

Los testigos de lo sucedido, que habían acudido al lugar tras escuchar el golpe de la caída, expresaron su agradecimiento a los agentes por la rápida y decidida actuación que permitió salvar la vida del hombre.