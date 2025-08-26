Redacción Andalucía 26 AGO 2025 - 13:10h.

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Córdoba investiga el hallazgo de una avioneta con matrícula estadounidense abandonada en las inmediaciones del aeródromo de Fuente Obejuna

Por el momento se desconoce la identidad del piloto y las circunstancias del vuelo

CórdobaLa Guardia Civil mantiene abierta una investigación tras el hallazgo de una avioneta que ha aparecido abandonada cerca del aeródromo de Fuente Obejuna, en la provincia de Córdoba. El aparato, que porta matrícula de Estados Unidos, fue localizado en un descampado próximo al municipio sin que hasta el momento se haya podido identificar a su piloto ni a posibles ocupantes.

Según han explicado fuentes de la investigación, el caso está siendo analizado por el Equipo Pegaso de la Guardia Civil en Córdoba, especializado en seguridad aérea. Lo habitual, recuerdan, es que de cualquier vuelo existan datos muy concretos sobre la planificación y los movimientos de la aeronave, algo que en este caso no se ha podido constatar y que constituye uno de los principales interrogantes del suceso.

Por ahora se desconoce tanto la causa del abandono como las circunstancias en las que la avioneta quedó en este lugar. Tampoco se ha encontrado rastro del piloto ni se ha registrado comunicación oficial sobre la incidencia.