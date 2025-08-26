Agencia EFE Redacción Andalucía 26 AGO 2025 - 11:40h.

Varios clientes han denunciado esta práctica de un establecimiento ubicado en el centro comercial Plaza Mayor, en la capital de Málaga

MálagaLa asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Junta de Andalucía a la empresa que gestiona una cafetería de Málaga por no incluir en la carta de precios que cobran 10 céntimos de euros por cada vaso con hielo que pide el cliente.

La denuncia se ha presentado tras la queja de varios clientes que han acudido este verano al establecimiento, ubicado en el centro comercial Plaza Mayor, en la capital de Málaga, ha informado en un comunicado.

Vaso con hielo para enfriar el café

Según la asociación, a la hora de abonar la cuenta se les ha incluido un importe adicional por haber solicitado unos vasos con hielo para enfriar el café. En concreto, les cobraron 10 céntimos por cada vaso, una cuantía que no aparece reflejada en la carta de precios (ni en papel, ni online), ni se anuncia en la cartelería del local.

Facua considera que, al no haber sido informados en ningún momento del sobrecoste que supone el vaso con hielo, el establecimiento "está viciando la posibilidad" de que el cliente pueda manifestar el consentimiento en el cobro del servicio o rechazarlo.

Ha considerado que la cafetería introduce una cláusula abusiva y por ello ha pedido al Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que realice las inspecciones oportunas y que valoren la apertura de un expediente sancionador contra el establecimiento.