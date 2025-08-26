Redacción Andalucía 26 AGO 2025 - 10:48h.

Sobre el prófugo recaían dos órdenes europeas de Detención y Entrega emitidas por las autoridades de Polonia

Junto al fugitivo se ha arrestado a otro prófugo de la justicia polaca sobre el que también pesaba una orden de detención

Compartir







MálagaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Benahavís (Málaga) y en Denia (Alicante) a dos fugitivos reclamados por las autoridades polacas, según han informado en una nota. Uno de ellos, considerado por Europol como un "High Value Target", estaba huido desde hace más de dos años y se le atribuyen delitos de homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Según las fuentes, ambos arrestados lideraban una organización criminal de carácter violento en la ciudad polaca de Cracovia, vinculada a grupos de hooligans, dedicada al transporte de estupefacientes desde España hacia Polonia.

Una investigación internacional

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando las autoridades polacas alertaron de la posible presencia en España de esta organización criminal. Seg�ún explican, el grupo formaba parte de una red más amplia que operaba desde al menos 2016, dedicada al tráfico internacional de marihuana y cocaína.

En 2022, las autoridades polacas ya habían desarticulado dos ramas de la organización, que operaban entre España, Polonia y otros países europeos. Durante esas investigaciones se documentaron operaciones de compraventa de más de 140 kilos de marihuana y cantidades significativas de cocaína, con un valor de mercado de varios millones de zlotys.

PUEDE INTERESARTE Investigan una intoxicación alimentaria con una decena de afectados en la feria de Málaga: comieron en un puesto de patatas asadas

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, los agentes polacos habían detectado que miembros de la red participaron en agresiones violentas contra la Guardia de Fronteras y contra particulares, empleando vehículos y objetos punzantes. El principal líder, ahora detenido, habría causado graves lesiones a agentes en el marco de estos episodios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Operativo en Benahavís y Denia

Tras meses de indagaciones, los investigadores españoles consiguieron localizar al fugitivo en el municipio malagueño de Benahavís. Según la Policía Nacional, se estableció un dispositivo en el que participó una delegación de agentes de Cracovia y que culminó con la detención del prófugo tras más de dos años huido.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Posteriormente, y en el marco de la misma operación, se localizó y detuvo en Denia al otro líder de la organización, también buscado por una Orden Europea de Detención emitida por Polonia.

Operación financiada por la UE

La operación ha contado con el apoyo de Europol y la colaboración de las autoridades polacas, en el marco de la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea. Según recuerda la Policía Nacional, este plan se articula en torno a cuatro objetivos: anticiparse a las amenazas, combatir las redes criminales, proteger a los ciudadanos europeos frente al terrorismo y al crimen organizado, y fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Las actuaciones, añade la nota, han sido cofinanciadas a través de fondos europeos de seguridad interior (ISF), destinados a respaldar a los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia organizada que representa una de las principales amenazas para la seguridad en la UE.