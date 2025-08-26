El único acertante de Primera Categoría valida su boleto en la capital andaluza

El premio supera los 1,9 millones de euros en el sorteo de este lunes

Compartir







Un vecino de Málaga ha logrado embolsarse casi dos millones de euros tras ser el único acertante de Primera Categoría en el sorteo de La Bonoloto celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El afortunado se llevará exactamente 1.959.460,84 euros. El boleto ganador fue sellado en la Administración de Loterías número 35 de la capital, situada en la calle Duque de Rivas, número 2.

Combinación ganadora

La combinación agraciada del sorteo del 25 de agosto estuvo compuesta por los números 4, 26, 38, 31, 49 y 30. El número complementario fue el 1 y el reintegro correspondió al 7. La recaudación total ascendió a 2.432.920,00 euros.

Segundo premio en Burgos

En la categoría de cinco aciertos más el complementario apareció también un único acertante. Este boleto fue validado en el Despacho Receptor número 18.305 de Aranda de Duero (Burgos), ubicado en la Plaza Mediterráneo.