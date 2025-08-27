Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Sucesos

Detenido un hombre por matar a otro con un arma de fuego en un pueblo de Córdoba

Imagen de archivo
Imagen de archivoGuardia Civil

  • La Guardia Civil ha detenido en la localidad cordobesa de Almedinilla al presunto autor de la muerte de un hombre con arma de fuego

  • Policía Judicial investiga lo sucedido y por el momento se desconoce la identidad tanto de la víctima como la del detenido

Compartir

CórdobaLa Guardia Civil ha detenido esta madrugada a un hombre acusado de acabar con la vida de otro tras dispararle con un arma de fuego en la localidad cordobesa de Almedinilla.

Según confirman fuentes del Instituto Armado, el suceso tuvo lugar durante la pasada noche y, tras recibirse el aviso, una patrulla se personó en la zona, donde halló a un varón fallecido y pudo proceder a la detención del presunto autor poco después de los hechos.

PUEDE INTERESARTE

Por el momento se desconoce la identidad y la edad tanto del fallecido como del detenido.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este crimen.

Temas