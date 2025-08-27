Redacción Andalucía 27 AGO 2025 - 12:16h.

La Guardia Civil ha detenido en la localidad cordobesa de Almedinilla al presunto autor de la muerte de un hombre con arma de fuego

Policía Judicial investiga lo sucedido y por el momento se desconoce la identidad tanto de la víctima como la del detenido

CórdobaLa Guardia Civil ha detenido esta madrugada a un hombre acusado de acabar con la vida de otro tras dispararle con un arma de fuego en la localidad cordobesa de Almedinilla.

Según confirman fuentes del Instituto Armado, el suceso tuvo lugar durante la pasada noche y, tras recibirse el aviso, una patrulla se personó en la zona, donde halló a un varón fallecido y pudo proceder a la detención del presunto autor poco después de los hechos.

Por el momento se desconoce la identidad y la edad tanto del fallecido como del detenido.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este crimen.