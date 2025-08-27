La madre de la víctima reconoció al agresor días después del suceso en el mismo trayecto y avisó a a la Policía

MálagaUn hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una menor en un tren de Cercanías de Málaga, después de que la madre de la víctima le reconociera días después del suceso en el mismo trayecto y avisara a la Policía.

La presunta agresión sexual ocurrió hace una semana, en el trayecto que une Málaga y Pizarra, y se había presentado una denuncia ante la Guardia Civil.

Su hija, confirmó que era él

Este lunes, la madre de la menor, que hacía el mismo trayecto, reconoció al hombre y, tras enviar una foto a su hija, confirmó que era él, han informado fuentes policiales.

La mujer avisó a la Policía y los agentes esperaron al hombre en una parada del Cercanías en Málaga capital y le detuvieron por un presunto delito de agresión sexual.

El hombre, de 28 años, es de origen árabe con albinismo, un rasgo que permitió a la madre identificarle rápidamente, según la información que publica este miércoles Málaga Hoy.