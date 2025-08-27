Redacción Andalucía 27 AGO 2025 - 14:58h.

Dos agentes de la Policía Nacional han resultado heridos durante la detención de un hombre violento que había provocado daños en un bar de Alcalá de Guadaíra

El sindicato Jupol difundió el vídeo del incidente en redes sociales para denunciar la violencia contra los agentes y critica la “pérdida del principio de autoridad”

SevillaDos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos el pasado sábado en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, tras una intervención complicada con un hombre que presentaba un comportamiento muy agresivo. Según han informado desde el Sindicato de Policía Jupol, el individuo había protagonizado previamente otro altercado violento en la localidad.

Los hechos ocurrieron en la calle Atilano de Acevedo, cuando los agentes acudieron a un bar donde el presunto agresor estaba causando destrozos en el mobiliario. Durante la detención, el hombre reaccionó con violencia, golpeando a los policías con patadas y puñetazos. Uno de los agentes sufrió lesiones en la rodilla, incluyendo un esguince y traumatismos provocados por las botas de seguridad con punta de acero del agresor. El otro policía, agredido mientras estaba en el suelo, se protegió con las manos y podría presentar una fractura en la muñeca.

Denuncian continuas agresiones

El sindicato Jupol compartió en X un vídeo del momento de la detención, subrayando la gravedad de las agresiones que sufren los agentes en su labor diaria. En su mensaje, denuncian lo que consideran una pérdida del principio de autoridad, afirmando que “agredir a un policía sale gratis” y asegurando que se personarán como acusación cada vez que uno de sus afiliados sea agredido.