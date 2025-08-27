Más de 20 aves muertas en un parque de Sevilla obligan a decretar su cierre

Redacción Andalucía Europa Press 27 AGO 2025 - 14:19h.

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado temporalmente el Parque del Tamarguillo de la capital tras la aparición, por segundo día consecutivo, de aves muertas en la laguna

En total, se han contabilizado más de 20 ejemplares de gansos fallecidos en apenas dos días

SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Arbolado, Parques y Jardines, ha decidido cerrar temporalmente el Parque del Tamarguillo tras la aparición, por segundo día consecutivo, de aves muertas en la laguna. En total, se han contabilizado más de 20 ejemplares de gansos fallecidos en apenas dos jornadas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta es una medida preventiva mientras se realizan los análisis que determinarán la causa exacta de las muertes. En este sentido, ha señalado que se ha activado de forma "inmediata" el protocolo de prevención y seguridad con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Para ello, se procederá a la recogida de muestras y a la realización de necropsias a las aves afectadas. Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que mantiene un contacto permanente con la Junta de Andalucía en el marco de esta investigación.

Cabe recordar que en la tarde del pasado martes, el Consistorio ya informó de la aparición de siete gansos muertos en la laguna del parque, cifra que ha aumentado con los ejemplares encontrados en la jornada de este miércoles.

"Un correcto estado de conservación"

Ante lo acontecido, el Ayuntamiento ha subrayado que, "aunque se ha producido la muerte de un número significativo de ejemplares, la mayor parte de la población de gansos de la laguna permanece con vida y en buen estado". Asimismo, ha asegurado que la laguna del Tamarguillo presenta "un correcto estado de conservación, con aportes regulares de agua".

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón ha acudido al Parque del Tamarguillo para comprobar la situación. Rincón ha indicado que "el cierre del parque responde exclusivamente a un criterio de prudencia y protección de la ciudadanía". Además, el Ayuntamiento ha asegurado que informará puntualmente de los resultados de las investigaciones y agradece la colaboración de los vecinos durante este periodo.

En este contexto, la Administración local ha recordado que desde el pasado mes de febrero se ha reforzado la vigilancia en 14 parques de la ciudad, entre ellos el Parque del Tamarguillo. Para ello se han incorporado dos patrullas adicionales en horario de 09,00 a 21,00 horas durante fines de semana y festivos, que se suman al dispositivo ya existente compuesto por cinco patrullas y diez vigilantes en horario nocturno, de 21,00 a 08,30 horas. Con estas medidas los parques cuentan con un dispositivo de seguridad que los cubre durante las 24 horas.