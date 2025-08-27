Redacción Andalucía 27 AGO 2025 - 14:37h.

La Esperanza Macarena inicia su restauración con un innovador tratamiento de anoxia que elimina plagas de insectos sin dañar la talla

SevillaLa Macarena ha comenzado su proceso de restauración definitivo, después de calmar las aguas de un inicio de verano algo convulso en la conocida y querida Hermandad sevillana. Esta primera fase del proceso está centrado en garantizar su conservación frente a posibles plagas y daños derivados del paso del tiempo. En concreto consiste en el tratamiento de anoxia, que elimina el oxígeno dentro de un contenedor hermético, provocando la extinción de insectos por asfixia y deshidratación, sin dañar la talla.

La Hermandad de la Macarena ha confiado en Samitech, empresa especializada en restauración y conservación con un alto componente tecnológico, que ha desarrollado el Smart Anoxia, un método patentado ya utilizado con éxito en obras de arte y objetos históricos de gran valor. Entre sus ventajas, destaca que no emplea gases biocidas y permite la monitorización continua de oxígeno, temperatura y humedad, actualizándose cada diez minutos.

El tratamiento se realiza dentro de la Basílica, en lo que podría describirse como un “búnker” controlado: la burbuja de tratamiento mantiene la temperatura y la humedad estables, asegurando las condiciones óptimas para eliminar los insectos xilófagos sin necesidad de trasladar la Sagrada Imagen. Según los técnicos, una vez alcanzada la concentración de oxígeno requerida, son suficientes 24 días para garantizar la eliminación total de cualquier organismo presente, incluso los que se encuentran en grietas profundas de la madera.

Ya ha alcanzado un 0% de oxígeno

Actualmente, tras alcanzar un 0% de oxígeno el pasado 15 de agosto, la temperatura y la humedad se mantienen en niveles óptimos, lo que permite afirmar que el tratamiento “se está desarrollando de manera óptima y según los plazos previstos”.

El Smart Anoxia de Samitech se ha aplicado previamente en objetos de todo tipo, desde tallas románicas del siglo XIII hasta ropajes históricos, instrumentos musicales y documentos antiguos, demostrando su seguridad y eficacia. La restauración de la Esperanza Macarena avanza así combinando tradición y tecnología, con el objetivo de preservar este icono de la ciudad para las futuras generaciones.