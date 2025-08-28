Las autoridades piden colaboración para encontrar al pequeño y aportar cualquier información relevante

La Interpol pide ayuda para identificar 'La Introvertida', una mujer hallada muerta en 2019 en Ibiza: lo poco que se sabe de ella

Compartir







Un niño de tres años, rubio y con ojos claros, lleva desaparecido desde hace casi dos meses, ya que se le vio la última vez a principios de julio en Marbella, Málaga, según la información que ha compartido este jueves el Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

El menor, nacido en noviembre de 2021, fue visto por última vez el 4 de julio en Marbella, según la información de este organismo, que depende del Ministerio del Interior.

La fotografía y los datos del niño han sido compartidos en las redes sociales por el centro y por la Policía Nacional, que piden colaboración para encontrarlo.

El niño, del que no se conocen más datos sobre cómo se produjo la desaparición, mide 85 centímetros de altura y pesa unos 15 kilos.

La alerta fue difundida el mismo día de la desaparición, con el objetivo de lograr colaboración ciudadana en la búsqueda del pequeño. El CNDES destaca la importancia de que cualquier persona que pueda tener información relevante sobre esta desaparición, contacte de inmediato con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En este sentido, se recuerda que el teléfono 091 está habilitado para comunicar cualquier dato que pueda contribuir a localizar al menor.