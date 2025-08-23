Buscan a Angie, una menor de 13 años desaparecida en Zaragoza y que "necesita medicación"

La alerta por Angie ha sido lanzada por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) en la red social X

ZaragozaLa Policía Nacional ha activado un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de Angie A.C., una menor de 13 años que se encuentra desaparecida este pasado viernes, 22 de agosto, en Zaragoza.

La alerta ha sido realizada por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a través de su cuenta oficial en la red social X. En la misma, destacan que la adolescente "necesita medicación". También señalan que Angie tiene pelo negro, ojos marrones y mide 1,45 metros.

Desde el CNDES recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para su difusión. Además, indican que quien tenga alguna información que ofrecer puede ponerse en contacto a través del portal habilitado en el Ministerio del Interior o bien en los teléfonos 091 ó 116000.