La Policía Nacional ha intervenido este jueves tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una nave abandonada en el Polígono de Chinales de la capital cordobesa, donde también ha sido necesaria la presencia de los bomberos para recuperar el cuerpo, que no presenta indicios de criminalidad, pues se encontraba en una zona de difícil acceso.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional y ha adelantado 'Diario Córdoba', precisando que en torno a las 11:00 horas de este jueves se ha recibido un aviso en el que se informaba de la aparición de un cadáver en un recinto en desuso en la Calle Sor Ángela de la Cruz.

Las mismas fuentes policiales han detallado que el cuerpo encontrado no presenta indicios de criminalidad, por lo que será la autopsia la que determine las causas de la muerte.

No se ha confirmado la identidad de la mujer

Por el momento no han confirmado la identidad de la mujer ni han ofrecido más información sobre el hecho. La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso y ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte de la mujer que ha aparecido muerta en la segunda planta de esta nave.

Para poder recuperar el cuerpo sin vida de la víctima, se ha necesitado un vehículo especial. La zona en la que se encontraba la fallecida, era de difícil acceso, por la altura de la nave y por la vegetación.