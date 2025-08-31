Un hombre ha sido detenido en Roquetas de Mar, Almería, tras agredir en el cuello con un cuchillo a su mujer

La víctima se trata de una mujer de 31 años que ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas

Roquetas de MarLa Guardia Civil ha detenido este domingo a un hombre en Roquetas de Mar (Almería) acusado de un delito de tentativa de homicidio tras agredir en el cuello con un cuchillo a su esposa. La víctima se trata de una mujer de 31 años que ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas, según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press.

Tal y como han detallado los Servicios de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, los hechos han ocurrido en torno a las 9,05 horas en la zona de Los Cortijos de Marín, tras recibir el 112 un aviso por una posible agresión.

La mujer, ingresada en la Unidad de Cuidados Crítico del Hospital Universitario Torrecárdenas

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y efectivos sanitarios, que localizaron a la víctima con una herida en el cuello. En la zona los agentes también detectaron e identificaron al presunto agresor, que portaba un arma blanca y habría atacado a su pareja.

La mujer fue estabilizada en el lugar y trasladada al Hospital de Torrecárdenas, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Críticos (UCI).

Los agentes detuvieron en el mismo escenario al presunto agresor, un varón identificado como marido de la víctima, por un presunto delito de tentativa de homicidio. El arma blanca empleada en la agresión fue intervenida.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, sin que por el momento haya confirmado si se trata de un posible caso de violencia de género.