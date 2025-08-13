Agencia EFE 13 AGO 2025 - 12:21h.

El agente municipal detenido había facilitado información al cabecilla de un grupo dedicado al narcotráfico

Fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de revelación de secretos

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander ha dictado el auto que pone fin a la instrucción en el proceso contra un policía local de Santander, acusado de acceder a los datos de una víctima de violencia de género que había sido agredida supuestamente por su pareja, un detenido acusado de ser el líder de una organización de narcotráfico.

Fuentes jurídicas confirman a EFE que el juez ha dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado, que fue recurrido por el implicado sin que ese recurso se haya resuelto.

Relaciones con el cabecilla

En abril del año pasado la Policía Nacional informó de que había detenido a siete personas, seis de ellas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, y el otro, un policía local, como presunto autor de un delito de revelación de secretos.

La organización desarticulada se dedicaba al tráfico de cocaína en Santander y zonas de Campoo, Camargo y Val de San Vicente.

Según indicó al informar de la operación la Policía Nacional, el agente municipal detenido había facilitado información al cabecilla de ese grupo dedicado al narcotráfico.