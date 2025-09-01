Redacción Andalucía 01 SEP 2025 - 14:21h.

Una llamada a la Guardia Civil que alertaba de un cadáver hizo que comenzara el dispositivo de búsqueda

El cuerpo calcinado ha sido localizado por un agente de la Unidad de Subsuelo en un canal de aguas soterrado

SevillaAgentes de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional han localizado esta mañana el cuerpo sin vida de una persona en un canal de agua soterrado, en las inmediaciones del barrio de Palmete, situado en Sevilla capital.

Según ha confirmado la Policía Nacional a Informativos Telecinco, ayer la Guardia Civil recibió una llamada alertando de un posible cadáver en algún punto de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. Inmediatamente, los agentes de la Policía Nacional montaron un operativo de búsqueda que ha estado activo durante toda la noche sin ningún resultado.

Al no obtener resultados, esta mañana se ha ampliado la búsqueda y finalmente un agente de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional ha localizado el cuerpo sin vida de una persona en un paraje situado entre Alcalá de Guadaíra y el barrio de Palmete, ya correspondiente a la capital andaluza.

La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis. De momento se está trabajando para identificar a la persona fallecida, cuyo cuerpo ha aparecido calcinado dentro de una canalización de aguas.