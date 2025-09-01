Rocío Amaro 01 SEP 2025 - 06:00h.

Alexandra Hernández ha lanzado en Facebook un emotivo mensaje para reencontrar a Rogelio, el joven almeriense que fue su primer amor

Décadas después, Alexandra escribe una novela sobre su vida en la que dedica el primer capítulo a aquel romance adolescente

AlmeríaHan pasado más de treinta años, pero para Alexandra Hernández, de 45 años, aquel verano de 1994 en Almería sigue tan vivo como entonces. Tenía 14 años y pasaba las vacaciones en casa de su abuelo, en la calle Fernández Bueso. Cada tarde paseaba por el parque Ciudad Jardín, entre buganvillas y el aroma a jazmín, donde conoció a un grupo de jóvenes de su edad. Entre ellos estaba Rogelio, un chico moreno, de ojos oscuros y gorra de los "Charlotte Hornets", que acabó convirtiéndose en su primer amor.

“Todos me llamaban la enfermera francesa por mis zuecos, que les llamaban mucho la atención. Rogelio bromeaba constantemente conmigo y un día me acompañó hasta la casa de mi abuelo… y me besó”, recuerda Alexandra en un emotivo mensaje publicado en Facebook, donde ahora pide ayuda para reencontrar a aquel adolescente que marcó su memoria.

La francesa conserva un recuerdo muy concreto: Rogelio tuvo la idea de grabar en su piel una “R” con una semilla de pipasol, mientras él se marcaba una “A” en la suya. “Regresé a Francia con mi R en el brazo. ¡Mi madre estaba furiosa!”, cuenta.

Un capítulo de su vida

El verano acabó sin despedida. Rogelio tuvo que marcharse de urgencia y la carta que prometió nunca llegó. Décadas después, Alexandra escribe una novela autobiográfica y dedica el primer capítulo a aquel episodio adolescente. Por eso ha decidido lanzar este mensaje de búsqueda: “Me gustaría reencontrar su rastro, o al menos hablar con alguien que lo haya conocido”.

La historia, mitad recuerdo y mitad investigación, necesita que la enfermera francesa del 94 vuelva a saber algo de su primer amor en Almería. Solo así podrá empezar a escribir sus memorias.