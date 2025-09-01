Redacción Andalucía 01 SEP 2025 - 12:48h.

Los fardos han sido descargados en la playa situada cerca del faro de Trafalgar a plena luz del día y ante la presencia de decenas de bañistas

CádizNi la mirada de decenas de bañistas ni que aún haya mucha gente en las playas por la temporada de verano ha cohibido a los presuntos narcotraficantes. Tampoco les ha importado estar a plena luz del día. Con total impunidad, dos jóvenes han comenzado a descargar fardos de hachís mientras las personas presentes sacaban sus teléfonos móviles para grabar la escena.

En las imágenes, grabadas en la playa de Barbate, en Cádiz, junto al faro de Trafalgar, se ve cómo desde una pequeña embarcación de recreo, parada a pocos metros de la orilla, dos jóvenes lanzan al mar varios fardos de hachís y los llevan nadando hasta tierra firme. Allí hay otra persona esperando, un joven con casco, que recoge los fardos y los coloca en un pequeño vehículo motorizado, similar a un quad, antes de salir de la playa a toda velocidad.

Sindicatos de guardias civiles piden más medios

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), denuncian que cada vez es menos extraño que los narcotraficantes actúen sin importarles que sea de día ni que haya personas cerca. Por ello, solicitan más medios materiales y más efectivos policiales para hacer frente a lo que, denuncian, es una situación "insostenible", ya que los narcotraficantes cada vez actúan con más "impunidad".