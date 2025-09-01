Agencia EFE Redacción Andalucía 01 SEP 2025 - 10:57h.

Los responsables de la extinción del incendio no tiene prevista la incorporación de medios aéreos

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado esta madrugada en el paraje 'Cañada del corcho', en el término del municipio de Gibraleón, en la provincia de Huelva, al que no ha incorporado medios aéreos.

Las llamas afectan a una zona de pastos

Fuentes del Infoca han informado a EFE de que el fuego ha dado comienzo a las 00.52 horas y que está afectando a una vegetación de pasto.

En principio, han añadido, no está previsto que se incorporen medios aéreos a las labores de extinción.

Continúan trabajando en la zona por tierra cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, cuatro autobombas y un buldócer.

