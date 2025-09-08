El Ayuntamiento confirma la tragedia durante la suelta del Toro del Gayumbo y suspende los fuegos artificiales

Las banderas de los edificios públicos ondearán a media asta este lunes en señal de duelo

Un vecino de Ubrique ha perdido la vida este domingo tras ser embestido por un toro durante la tradicional suelta del Toro del Gayumbo, enmarcada en las fiestas locales.

El Ayuntamiento ha comunicado el fallecimiento a través de sus redes sociales, lamentando "profundamente" lo ocurrido y trasladando su "más sincero pésame y solidaridad" a familiares y allegados de la víctima.

Ataque mortal en pleno festejo

El suceso se produjo alrededor de las 19:00 horas, cuando el animal arremetió en repetidas ocasiones contra el vecino. Pese a los intentos de reanimación por parte de los servicios sanitarios, a las 20:15 horas se confirmó el fallecimiento.

Medidas de duelo oficial

Como señal de respeto, el consistorio ha decidido suspender el espectáculo de fuegos artificiales que estaba previsto para la noche. Además, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta este lunes.

Llamamiento a la serenidad

El gobierno local ha pedido "comprensión, serenidad y colaboración" a los vecinos y visitantes, destacando que la mejor forma de mostrar apoyo "es desde la prudencia y el respeto".

Desde el Ayuntamiento han recordado que Ubrique "siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles"