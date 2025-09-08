Redacción Andalucía 08 SEP 2025 - 17:11h.

Por primera vez en España, una Virgen portará una reliquia de San Carlo Acutis, canonizado ayer en Roma como primer santo millennial de la Iglesia

Bajo el paso de la Virgen de Regla se custodia el relicario, mientras la Patrona de Chipiona recorrerá las calles desde las seis de la tarde con su tradicional corona de oro y un paso adornado con nardos

CádizLas calles del municipio gaditano de Chipiona están ya preparadas para recibir a su Patrona, la Virgen de Regla, en una procesión que cada año congrega a miles de devotos y que en esta ocasión adquiere un carácter histórico y singular, al portar bajo su paso una reliquia de San Carlo Acutis, canonizado ayer en la Plaza de San Pedro del Vaticano por el papa León XIV.

Nuestra Señora de Regla aguarda ya sobre su paso, adornado con nardos, en el día de su Natividad. A partir de las seis de la tarde, la imagen recorrerá de nuevo las calles de Chipiona, entre vivas y oraciones, en uno de los momentos más esperados por los chipioneros y por fieles llegados desde distintos puntos de Andalucía.

La propia Hermandad ha informado de que "sobre sus sienes brillará la corona de oro que hace 71 años le regaló su pueblo como símbolo de amor y devoción, la misma que porta también el Divino Niño que reposa en sus brazos".

Un recuerdo para San Carlo Acutis

La gran novedad de este año reside bajo la peana de la Virgen: un relicario que custodia una reliquia de San Carlo Acutis, canonizado ayer en la Plaza de San Pedro del Vaticano por el papa León XIV. Se trata del primer santo millennial de la Iglesia Católica, fallecido en 2006 con apenas 15 años a causa de una leucemia. Estudiante italiano, aficionado a la informática y creador de una página web donde recopiló milagros eucarísticos y apariciones marianas, Carlo Acutis se ha convertido en referente de santidad para los jóvenes de todo el mundo.

Por primera vez en España, una imagen mariana procesionará acompañada por una reliquia de San Carlo Acutis, lo que convierte la salida de la Virgen de Regla en un acontecimiento único y cargado de simbolismo. Desde el propio santuario han subrayado que se trata de “un signo de santidad que hoy acompaña a María en el corazón de su pueblo”.

Chipiona, que cada 8 de septiembre transforma sus calles en un altar para honrar a la Virgen de Regla, vivirá así una jornada que unirá tradición, fe y actualidad de la Iglesia universal, bajo el amparo de su Patrona.