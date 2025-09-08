Redacción Andalucía 08 SEP 2025 - 07:00h.

Sergio es la primera persona con discapacidad que recorre en bicicleta los 1.196 kilómetros que separan San Fernando, en Cádiz, del Monte Oiz, en Vizcaya

Este es el tercer reto que Sergio, con un 33 % de discapacidad, supera en menos de 3 años, y ya tiene en mente el cuarto

CádizNi un accidente laboral que le destrozó la espalda, ni un atropello que casi le cuesta la vida, ni un pronóstico médico que le auguraba un futuro en silla de ruedas... Ninguno de ellos pudieron con el tesón y la firme voluntad de Sergio Cámara, un vendedor de la ONCE de San Fernando, en Cádiz, que ha decidido convertir el deporte en su modo de vida y ser un ejemplo de superación para quienes enfrentan problemas de salud o algún tipo de discapacidad.

Con un diagnóstico de artrosis degenerativa en el tobillo, la rótula y la columna vertebral, operado de la espalda, con los discos lumbares dañados (inoperables por la artrosis), operado de una trombosis en la pierna derecha, varicoflebitis en ambas piernas y con un notable sobrepeso (llegó a pesar 163 kilos), el médico le avisó de que en un futuro no muy lejano (le dio un plazo de 5 años) la silla de ruedas sería su única opción de movilidad.

Era 2020 y estábamos en pleno confinamiento por el coronavirus. Un día en el que ni siquiera se podía agachar para atarse los cordones y con dolores que iban en aumento, su corazón de jugador de rugby (deporte al que jugó en su juventud) le recordó entonces los valores que le había dado el deporte, "luchar y no rendirme", y decidió aplicarlos a su vida. Sergio se marcó un reto: adelgazar 50 kilos y recorrer España en bicicleta. Ambos los ha conseguido, y con creces. Adelgazó los kilos que le sobraban, recuperó su movilidad y, en 2021, recorrió en 11 días los 1350 kilómetros que hay entre San Fernando y Santiago de Compostela.

Primera persona con discapacidad en recorrer en bicicleta los 1196 kilómetros que hay entre San Fernando, en Cádiz, y el Monte Oiz, en Vizcaya

Su afán por superarse y por mostrarle a otras personas en su misma situación que el destino a veces se puede moldear, lo llevó a planificar su siguiente escapada: de San Fernando a Talavera de la Reina, en Toledo, y desde ahí hasta Bilbao, para terminar su recorrido subiendo el Monte Oiz, en Vizcaya: su mayor hazaña hasta el momento. Su discapacidad del 33 % no le ha impedido ser la primera persona con discapacidad en completar, en 12 días, los 1196 kilómetros, con 36.225 metros de desnivel acumulado, que hay entre San Fernando, en Cádiz, y el Monte Oiz, en Vizcaya. Es su manera de demostrar que "los límites son los que tú te pongas", nos cuenta.

“El reto no era solo una cifra. Era una promesa, una locura que había que cumplir. 1.196 kilómetros. 36.225 metros de desnivel acumulado. Y todo, por una causa que daba fuerza a cada pedalada: demostrar que las limitaciones se las pone uno mismo”, explica Sergio en sus redes sociales. "No soy un profesional. Soy sólo una persona con una bicicleta y una idea fija. Cada kilómetro era un mensaje para alguien que estaba luchando contra una enfermedad: Si yo puedo con esto, tú puedes con lo tuyo", continúa el mensaje.

Fue un "viaje difícil", reconoce, porque iba sin GPS y en ocasiones tenía que guiarse por la posición del sol para no perderse, pero todavía se siente en su manera de contarlo la satisfacción de quien ha superado todo aquello que se ha propuesto.

Pero su historia no termina aquí. Volvió a soñar con un nuevo reto, una nueva hazaña que puso de nuevo su mente y su cuerpo al límite. Para concienciar de la fragilidad de los ciclistas en carretera y del elevado número de muertes que se producen cada año por atropellos, su bicicleta lo llevó en mayo de 2023 desde San Fernando, en Cádiz, hasta el delta del Ebro, en Tarragona: 1154 kilómetros en 10 días.

Además de estos retos, Sergio está continuamente ideando formas nuevas de concienciar y ayudar a otras personas, y lo consigue con pequeños retos, como ir en bicicleta desde Jerez de la Frontera a El Rocío, en Huelva, de El Rocío a Matalascañas (Almonte), de Matalascañas hasta Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y de ahí de vuelta de nuevo al inicio, a Jerez de la Frontera. Todo para dar visibilidad a la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y a la fibromialgia.

Ayudar a otras personas: Asociación Mi gran reto

Su último bache médico lo ha llevado a entrar en quirófano en el mes de mayo para ponerse una prótesis en la rodilla derecha. "Tengo una una artrosis degenerativa de grado 4 en esa rodilla, de grado 3 en la rodilla izquierda, y me han tenido que poner una prótesis", nos explica, pero esto no ha hecho que se baje de su bicicleta. "Ayer me hice 54 kilómetros", pero "intento no pasarme porque el médico me ha dicho que baje el ritmo".

En este tiempo de baja médica, Sergio decidió montar una asociación, la Asociación Mi gran reto, para fomentar el deporte entre personas en situación similar. "Quiero mostrar cómo el deporte me ayuda a mí, a salir adelante en mi día a día y motivar a otras personas para que hagan lo mismo, a que salgamos juntos con la bicicleta y disfrutemos de la naturaleza, porque me gusta regalar vida: el mar, un atardecer... Yo me he visto en un hospital encerrado y sé lo que es tener cuatro paredes blancas y no poder ver ni un paisaje. No quiero eso para nadie".

A sus 56 años, reconoce que no es "un ciclista profesional", pero se ha convertido en un profesional de vivir. "Lucho por mi calidad de vida, no por competir o ganar una medalla". Nos cuenta que pasó de tomar 15 pastillas al día "a no necesitar ninguna". "El ciclismo me ha cambiado la vida para mejor".

Próximo reto: destino Barcelona

En cuanto se recupere de su reciente operación, le gustaría volver a retomar su pasión y hacer el EuroVelo 8, una ruta en bicicleta que, en su parte española, va desde Cádiz hasta Barcelona recorriendo toda la costa mediterránea. "Quiero que este nuevo reto sirva una vez más para mostrar cómo el deporte nos ayuda a tener una vida mejor, que es la misma idea de su asociación.