Una empresa malagueña, referente europeo en cosmética prebiótica

Redacción Andalucía 11 SEP 2025 - 17:35h.

La firma malagueña Kumui ha sido distinguida en los Global Excellence Awards 2025 por su apuesta por la cosmética natural y prebiótica

El mercado de la cosmética prebiótica superó los 373 millones de euros en 2023 y podría duplicarse en 2030

MálagaLa firma malagueña Kumui Cosmética Natural ha sido reconocida con el premio internacional Best Prebiotic Botanical Skincare Brand 2025, otorgado por la revista británica especializada "Global Health & Pharma". El galardón se enmarca en los Global Excellence Awards, que distinguen a compañías innovadoras en sectores vinculados a la salud y el bienestar.

El jurado ha valorado la apuesta de Kumui por una cosmética basada en ingredientes botánicos de origen natural y prebióticos, con el objetivo de mantener el equilibrio de la microbiota cutánea. Desde sus laboratorios en Málaga, la empresa formula productos veganos y libres de disruptores endocrinos, con envases sostenibles y sin ensayos en animales.

Cosmética prebiótica, un sector en expansión

El enfoque de Kumui se sitúa dentro de una tendencia al alza, la llamada cosmética prebiótica, que busca reforzar la salud de la piel estimulando las bacterias beneficiosas que ya habitan en ella. Este tipo de formulaciones promueve una mayor protección frente a agresiones externas, favorece la hidratación, reduce la inflamación y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

El mercado mundial de la cosmética vinculada al microbioma superó los 373 millones de euros en 2023 y se espera que alcance los 768 millones en 2030. En España, movió cerca de 9 millones el pasado año y podría duplicarse en los próximos cinco.