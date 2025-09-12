Redacción Andalucía 12 SEP 2025 - 16:22h.

La Asociación SOS Bebés Robados Huelva invita a participar en pruebas de ADN gratuitas para cotejar perfiles genéticos con los restos encontrados en fosas comunes del cementerio de la Soledad

La iniciativa busca dar respuesta a familias de los años 70, 80 y 90 que sospechan que sus hijos, declarados fallecidos al nacer, podrían haber sido dados en adopción de manera irregular

Compartir







HuelvaLa Asociación SOS Bebés Robados de Huelva ha hecho un llamamiento a todas aquellas personas que sospechen haber sido víctimas de un robo de bebés o de una inscripción irregular en su adopción para que participen en las pruebas de ADN que se van a realizar próximamente en la capital onubense.

Las pruebas, que serán gratuitas, se llevarán a cabo en el espacio municipal “La Gota de Leche”, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y el apoyo de la Junta de Andalucía. El objetivo es cotejar los perfiles genéticos de familiares que buscan a sus hijos con los restos localizados en las fosas comunes del cementerio de la Soledad, donde recientemente se han abierto cinco fosas en las que se han encontrado los cuerpos de 15 niños.

Esperanza Ornedo, portavoz de la asociación, explica que muchos de los casos que se investigan se remontan a los años 70, 80 y 90, cuando a madres que daban a luz se les comunicaba que su bebé había nacido muerto. “Les enseñaban una cajita cerrada, con supuestos restos, o se detectaban fallos en la documentación. Hoy, esas familias viven con la sospecha de que sus hijos pudieran haber sobrevivido y haber sido dados en adopción”, señala.

Pruebas dirigidas también a personas adoptadas

La asociación insiste en que estas pruebas de ADN no solo están dirigidas a padres o familiares directos, sino también a personas adoptadas que tengan dudas sobre el proceso en el que llegaron a su familia actual. “Animamos a todos a participar. Solo así se podrán cerrar heridas y salir de dudas después de tantos años”, subraya Ornedo.

PUEDE INTERESARTE Búsqueda a la desesperada de Betty: una familia de Málaga instala una valla publicitaria para encontrar a su perrita

La fecha concreta de las pruebas se anunciará en los próximos días, pero desde la asociación piden a las personas interesadas que estén atentas a la convocatoria y que se informen a través de los canales oficiales de SOS Bebés Robados Huelva.