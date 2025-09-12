Rocío Amaro 12 SEP 2025 - 14:01h.

Una familia del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre ha colocado una valla publicitaria de 500 euros para encontrar a su perrita Betty, desaparecida el mes pasado

MálagaEn Alhaurín de la Torre, Málaga, la búsqueda de Betty, una perrita de dos años, ha llevado a sus dueños a tomar medidas a lo grande. Tras agotar todo tipo de posibilidades, han decidido colocar una valla publicitaria de más de 24 metros cuadrados en una de las zonas más transitadas del municipio. Han pasado 15 días desde su desaparición y la desesperación por no tener noticias de ella ha impulsado a esta familia a invertir casi 500 euros en este cartel de gran tamaño.

Fue el pasado 17 de agosto cuando, por motivos familiares, Betty tuvo que quedarse unas horas con el abuelo. Seguramente llamada por la extrañeza (no era habitual que saliese de su hogar) la pequeña chihuahua se escapó. “Mi suegro abrió la puerta y ella salió corriendo. Es muy miedosa y apenas ha salido a la calle, temo que esté desorientada y me siento culpable”, cuenta Esther, su dueña.

La última vez que la vieron fue en la zona de Platero Segundo, una barriada del municipio. Desde entonces ni rastro: "hemos empapelado las calles de Alhaurín, pero de nada ha servido", lamenta.

Una valla publicitaria visible a distancia

Por eso han decidido no escatimar en recursos para poder obtener alguna pista. "La valla no la puede quitar nadie y así también llega a la gente que no tiene redes sociales”, explica su humana. El cartel es visible desde lejos y está situado junto a un popular supermercado del municipio: "no me están cobrando el alquiler, solo he tenido que pagar el vinilo, me están ayudando mucho", dice.

Betty, una perrita pequeña y muy casera, apenas ha pisado la calle. “Es arisca, no está acostumbrada al trato con desconocidos. Para nosotros es una más de la familia. Yo no duermo ni como, mis niñas salen todos los días a buscarla… Para mí es mi niña, y la quiero encontrar como sea”, confiesa entre lágrimas, pero con esperanza.