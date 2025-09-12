El Plan Infoca ha movilizado una decena de medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre para la extinción

Compartir







El Plan Infoca ha movilizado una decena de medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre para la extinción de un incendio forestal declarado esta tarde en el paraje Los Almendrillos del término municipal de Paterna del Campo, en la provincia de Huelva.

Según ha informado el Plan Infoca, tres aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación, dos helicópteros semipesados y dos pesados que se han ido sumando progresivamente a la vista de la evolución del incendio.

PUEDE INTERESARTE La Policía concluye que el incendio "accidental" en la Mezquita se originó en la barredora

Lo mismo ha sucedido por tierra, donde se ha ido ampliando el dispositivo, hasta quedar conformado por siete grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de Incendios Forestales, cuatro técnicos de Operaciones, un agente de Medio Ambiente y un técnico de Extinción, así como cinco autobombas y dos buldóceres.

Se han activado la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF) y la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT).

PUEDE INTERESARTE La IA se puede entrenar para prevenir fenómenos climáticos extremos como DANAs e incendios forestales

Extinguido el incendio de Higuera

Por otro lado, el Infoca ha dado por extinguido, poco antes de las 14,30 horas de este viernes el incendio el fuego declarado el jueves en Higuera de la Sierra (Huelva), originado por el incendio en un camión y que provocó el corte total de la N-433.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, el incendio provocó desde el primer momento el corte total de la N-433, en el kilómetro 73, durante toda la jornada, por lo que se habilitaron desvíos alternativos por la A-479 y la A-461. No obstante, la DGT procedió a la reapertura del tráfico a última hora del jueves.

El fuego se originó sobre las 3,12 horas de este jueves debido a un camión accidentado que salió ardiendo. El vehículo no era de mercancía, pero el fuego se propagó con rapidez, como explicaron desde el Consorcio Provincial de Bomberos, avanzando hacia un polígono industrial y se ha acercado a los límites con el municipio de Zufre.