Agencia EFE Redacción Andalucía 10 SEP 2025 - 13:55h.

Las llamas se originaron en la barredora eléctrica, que no estaba enchufada en ese momento, pero que tenía algo de carga en su batería

Incendio en la Mezquita de Córdoba: es el tercer fuego en la historia de uno de los monumentos más emblemáticos de España

El informe preliminar del departamento científico de la Policía Nacional ha determinado que el incendio que se produjo el pasado 8 de agosto en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba fue "accidental" y se originó en la barredora mecánica almacenada en una de las capillas del templo.

Según ha adelantado el Diario Córdoba y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación, el informe, que se ha trasladado al juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, que investiga el suceso, concluye que el incendio tuvo un solo foco localizado en la barredora eléctrica, que no estaba enchufada en ese momento pero que tenía algo de carga en su batería.

Uno de los cables de la barredora estaba en mal estado

Según el documento, que también se ha trasladado a la Fiscalía de Córdoba, uno de los cables de la barredora no se encontraba en la condiciones adecuadas y pudo provocar el sobrecalentamiento de la batería, lo que originó las llamas que prendieron una cortina de la capilla donde se almacenaba y se propagaron rápidamente hasta la cubierta.

La rápida intervención de los bomberos locales evitó que las llamas se extendieran y provocasen más daños al monumento en el que una capilla colapsó y se derrumbó el techo y otras dos resultaron afectadas.

El incendio es el tercero que sufre en su milenaria historia la Mezquita-Catedral, en la que ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: el primero en 1910 y el segundo en 2001.