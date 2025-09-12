Muere un hombre de 84 años al caer con su coche por un barranco en Guadahortuna, Granada

Redacción Andalucía Europa Press 12 SEP 2025 - 19:27h.

El conductor octogenario se salió de la vía y cayó por un barranco en Guadahortuna, en el kilómetro 12 de la carretera GR-5100

Piden cuatro años de cárcel para el responsable de los dos mulos que provocaron el accidente en el que murió Fuente Clara en Huelva

Compartir







GranadaUn hombre de 84 años ha fallecido este viernes, 12 de septiembre, al salirse de la vía con su vehículo y precipitarse por un barranco en el municipio granadino de Guadahortuna, en la comarca de Los Montes. Por otra parte, una mujer de 78 años ha muerto atropellada en Pinos Puente, en la misma provincia.

Del accidente de tráfico en Guadahortuna ha informado el servicio del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. El siniestro se registró minutos antes del mediodía en la carretera GR-5100, en el kilómetro 12.

Según han relatado los testigos, un coche se salió de la vía y cayó por un barranco quedando atrapado en su interior un varón de edad avanzada, según han detallado desde el 112 Andalucía.

Rápidamente, se activó a los Bomberos de Iznalloz (aunque finalmente no tuvieron que intervenir ya que la persona estaba completamente liberada), a la Guardia Civil de Tráfico y al equipo médico de Guadahortuna. A su llegada, no han podido más que certificar el deceso del conductor octogenario.