Iván Sevilla 14 SEP 2025 - 15:32h.

La despedida a un expolicía de Granada fallecido a los 102 años: "Su legado perdurará"

Desde la Policía Local han anunciado en redes sociales la muerte del centenario, "un gran hombre"

Granada"Con profundo pesar", igual que en la despedida del agente Rodri, se ha difundido en redes sociales el emotivo adiós a José Garrido, un expolicía de Granada que ha fallecido a la edad de 102 años.

La propia Policía Local a la que perteneció el agente ya jubilado desde hacía años ha anunciado en las cuentas oficiales de Facebook y X el adiós del que fuera un "querido compañero".

"Siempre orgulloso de su placa y de Granada, su legado perdurará por siempre", ha asegurado el Cuerpo en las palabras dedicadas al anciano. Las han publicado junto a una fotografía donde aparece José.

En la imagen, acompañado de varios agentes en activo, el hombre centenario sostiene en sus manos lo que parece un distintivo conmemorativo que le entregaron hace tres años.

"Los policías jóvenes aprended de él"

"A su familia y seres queridos, nuestro pésame más sincero", traslada la Policía Local de Granada para concluir un mensaje que ha generado numerosos comentarios de seguidores.

Uno de ellos recuerda que José Garrido era "un gran hombre". "Por favor, los policías jóvenes aprended de él", ruega el mismo usuario que ha escrito ambas frases.

Paco, por su parte, apunta que el exagente fallecido este 13 de septiembre compartió servicio con su "padre en la Sección de Caballería". Otros han reaccionado con el "Descanse en paz o DEP".

"Ha sido parte de nuestra historia"

En el año 2022, el día 13 de diciembre en el que José Garrido cumplió los 100 años, la Policía Local de Granada también difundió unas imágenes del anciano, con quien se reunieron para festejar tal aniversario.

Fue cuando precisamente le dieron aquella placa conmemorativa que se ve en la fotografía recién publicada. "Ha sido parte de nuestra historia y siempre serás compañero", expresaban desde el Cuerpo.