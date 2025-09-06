Redacción Andalucía 06 SEP 2025 - 20:16h.

Sus compañeros del CSIF recuerdan a Rodri como "una gran persona" y han dado las condolencias a la familia

"Pertenecía a la unidad de intervención nocturna y se nos ha ido demasiado pronto", lamentan desde SPPME-A

SevillaUna "grave enfermedad" ha acabado con la vida de Rodri, agente de la Policía Local de Sevilla, que ha amanecido este 6 de septiembre con la "triste" noticia del fallecimiento, tal y como ha difundido el CSIF.

La sección sindical del Cuerpo en el Ayuntamiento de la capital hispalense se ha despedido públicamente de "una gran persona y compañero". Llevaba "años luchando contra" ese problema de salud.

"Esta madrugada nos ha dejado. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos", ha expresado el sindicato en sus redes sociales. También ha compartido un mensaje de despedida el SPPME-A Sevilla.

Pertenecía a la "unidad de intervención nocturna"

Para el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Rodri "se ha ido demasiado pronto". Según han recordado, su compañero pertenecía a la "unidad de intervención nocturna".

Han enviado su "más sentido pésame y un fuerte abrazo a familiares y amigos". "Descanse en paz", han concluido en una publicación que llega un día después de la toma de posesión de nuevos agentes.

Un total de 53 policías locales se han incorporado al Cuerpo este 5 de septiembre, después de haber superado la oposición que se celebró en el año 2021. Todavía este 2025 deben sumarse otros 37 efectivos.