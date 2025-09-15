Redacción Andalucía Europa Press 15 SEP 2025 - 11:25h.

La víctima mortal tenía 58 años, mientras que el joven herido, de 28, fue trasladado al hospital de Constantina con lesiones causadas por el fuego

El incendio se declaró de madrugada en una vivienda de la calle Juan de Lora y obligó a intervenir a Bomberos, Guardia Civil y Policía Local

SevillaUna mujer de 58 años ha fallecido y un joven de 28 ha resultado herido durante la madrugada de este lunes en el incendio de una vivienda de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el suceso se ha producido a las 4,00 horas, cuando varios testigos han alertado de la presencia de humo de una vivienda en la calle Juan de Lora. En ese momento fueron alertados los servicios de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha decretado el fallecimiento de la mujer, mientras que el joven ha sido evacuado al hospital de alta resolución de la Sierra Norte en Constantina para ser atendido por las heridas ocasionadas por el siniestro.