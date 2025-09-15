La Audiencia de Sevilla ha embargado 1.300 euros y la nómina si realiza cualquier trabajo en prisión a Miguel Carcaño

Carcaño recibía un sueldo de 644 euros por su trabajo en la panadería del centro penitenciario

Compartir







La Audiencia de Sevilla ha embargado 1.300 euros y la nómina si realiza un trabajo a Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de prisión por el asesinato de la joven Marta del Castillo.

La decisión se produce después de que Carcaño haya ingresado en la prisión Málaga II, Archidona, en un traslado ordenado después de que se le intervinieran en su celda de Herrera de la Mancha, Ciudad Real, aparatos electrónicos para comunicarse con el exterior.

Sin sueldo y sin el dinero de su cuenta

Según recoge El Diario de Sevilla, el acusado de asesinar a Marta del Castillo no había pagado todavía ni un euro de la indemnización de 340.000 euros que tiene que realizar a la familia de la víctima, ya que no dispone de ningún patrimonio. Ahora, por orden de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla tras la petición realizada por la familia de Marta del Castillo, se le embargará la nómina de su sueldo en prisión.

Carcaño recibía un sueldo de 644 euros por su trabajo en la panadería del centro penitenciario. La Audiencia ha decidido que de ese sueldo se le deje con 200 euros mensuales para "sus gastos personales" y el resto sirva para pagar la indemnización que tiene pendiente.

Su traslado a Málaga tras ocultar dispositivos electrónicos en su celda

Semanas atrás, se intervinieron en su celda una tableta, un teléfono móvil y una conexión USB con acceso a internet, que usaría para jugar ‘online’ cuando no tenía vigilancia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras el hallazgo de estos dispositivos se le abrió un expediente que ha culminado con el traslado de la prisión en la que permanecía ingresado a la de la citada localidad de Málaga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A Carcaño se le condenó, además de la citada pena, a no residir en la misma ciudad en la que viva la familia de Marta del Castillo durante 30 años, tras su culpabilidad por asesinar a la joven, que tenía entonces 17 años, el 24 de enero de 2009.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El cuerpo de la joven sigue en paradero desconocido, mientras que Carcaño, el único condenado por estos hechos, ha dado hasta siete versiones de los hechos y varias ubicaciones diferentes del paradero del cuerpo.