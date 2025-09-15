Redacción Andalucía Europa Press 15 SEP 2025 - 14:51h.

Una mujer de unos 70 años resultó herida tras quedar atrapada su pierna en la rueda de un autobús urbano en el centro de Granada y fue trasladada al Hospital de Neurotraumatología

El incidente ocurrió al intentar subir al autobús de la línea 4, que ya iniciaba su marcha; la Policía Local abrió diligencias y se activó el protocolo de emergencia

GranadaUna mujer de unos 70 años ha tenido que ser rescatada y atendida en la mañana de este lunes tras quedar atrapada una de sus piernas en la rueda de un autobús urbano a la altura de Caleta, en el entorno del centro de Granada capital.

Así lo han apuntado a Europa Press fuentes consultadas en la Policía Local de Granada, que ha abierto diligencias tras el suceso, como es preceptivo, mientras que la mujer, con una herida abierta en el tobillo, ha necesitado, tras recibir atención sanitaria en el lugar de los hechos, de traslado al Hospital de Neurotraumatología.

Al parecer cuando trataba de acceder al autobús de la línea 4, que tiene puertas de acceso no solo en la parte delantera del bus, en dirección a la Chana, que ya iniciaba su marcha, la pierna de la mujer ha quedado atrapada, tras lo que el vehículo ha sido parado de inmediato y se ha activado el correspondiente dispositivo para la atención de la herida.