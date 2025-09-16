Rocío Amaro 16 SEP 2025 - 00:00h.

El Ayuntamiento invertirá 30.000 euros en la compra de 2.400 monodosis de crema solar de protección 50, que se repartirán entre los 1.200 agentes de la Policía Local de Sevilla

La medida, enmarcada en las recomendaciones de Prevención de Riesgos Laborales, busca proteger a los policías que pasan horas en la vía pública regulando el tráfico o atendiendo emergencias

SevillaLa Policía Local de Sevilla contará este otoño con 2.400 monodosis de crema solar de factor 50, que se repartirán entre los 1.200 agentes en plantilla para garantizar su protección frente a la exposición solar durante sus largas jornadas en la vía pública.

Según fuentes municipales, la medida se enmarca en el plan de prevención de riesgos laborales, que considera necesario adoptar este tipo de protecciones para los trabajadores que pasan muchas horas al aire libre. El presupuesto destinado a estas cremas asciende a 30.000 euros, lo que permitirá dotar a los agentes de recursos suficientes para afrontar con seguridad las distintas tareas que realizan en la calle.

Los policías locales desarrollan gran parte de su labor en espacios abiertos, como es la regulación del tráfico en avenidas principales, atención a incidentes en la vía pública o control de eventos multitudinarios. Estas funciones les obligan a permanecer expuestos de forma directa a la radiación solar, lo que puede suponer un riesgo para la piel si no se toman medidas preventivas.

Dispensadores de crema en las comisarías

El Ayuntamiento ya había dado un paso previo antes del verano, cuando instaló dispensadores de protección solar en todas las comisarías para que los agentes pudieran aplicarse crema antes de comenzar el servicio. Con esta nueva distribución de monodosis individuales, se busca facilitar que los policías puedan reaplicarse la protección en cualquier momento de la jornada.