Redacción Andalucía Europa Press 16 SEP 2025 - 11:16h.

El siniestro se produjo en el cruce de la A-332 con la AL-8105, donde colisionaron un camión bañera y un turismo

Una persona herida fue evacuada en helicóptero a un hospital, mientras que los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de dos ocupantes del vehículo implicado en el accidente

AlmeríaDos personas han fallecido y una tercera ha resultado herida al colisionar un camión y un turismo en Cuevas del Almanzora (Almería), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

El accidente ha tenido lugar en el cruce entre la carretera A-332 y la AL-8105 a las 17,45 horas, varios testigos han llamado al teléfono 112 para informar de la colisión entre un camión bañera y un turismo, a consecuencia de la cual varias personas habían quedado atrapadas.

La sala coordinadora ha activado a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (que ha movilizado un helicóptero), a la Policía Local, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los operativos de emergencia desplazados a la zona del suceso han confirmado el fallecimiento de dos personas y el traslado en helicóptero de otra a un centro hospitalario.