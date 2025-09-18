Gonzalo Fuentes, el joven pintor malagueño hallado muerto en el Támesis, en Londres

Redacción Andalucía 18 SEP 2025 - 14:58h.

Gonzalo Fuentes, pintor malagueño natural de Teba y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, residía en Londres desde 2019, donde compaginaba trabajos administrativos con su pasión por la pintura

Encuentran el cadáver de un hombre malagueño de 35 años flotando en el río Támesis, en Londres

MálagaEl joven hallado muerto este lunes en el río Támesis ha sido identificado como Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres, según publica Diario Sur. El fallecido, de 34 años, fue avistado por un ciudadano flotando en el río y, aunque fue rescatado y trasladado a un hospital, murió esa misma noche.

Natural de Teba, Fuentes contaba con una prometedora trayectoria artística. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga y con un máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid, su primera muestra individual se tituló Juegos de construcción y fue expuesta en la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Tal y como recoge Diario Sur, sus proyectos estaban centrados en “la concepción de la pintura como un juego compositivo a través de recursos y referencias a elementos arquitectónicos”.

Afincado en Londres desde 2019

Fuentes se trasladó a Londres en enero de 2019 por motivos laborales y para continuar su formación. Vivía en una vivienda unifamiliar en la zona residencial de Thamesmead y trabajaba como auxiliar administrativo en una residencia de ancianos en Woolwich.

El hallazgo del cuerpo se produjo sobre las 18:30 horas, cuando un ciudadano alertó a los servicios de emergencia británicos. Pese a los esfuerzos de sanitarios y bomberos, Gonzalo Fuentes falleció esa misma noche. Las autoridades del Reino Unido investigan actualmente las circunstancias de su muerte, aunque la principal hipótesis apunta a un ahogamiento.