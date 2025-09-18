Rocío Amaro 18 SEP 2025 - 13:58h.

La Policía Local de Granada ha difundido el vídeo en el que se ve a una joven pintando una pared del Albaicín, mientras un chico la acompaña

Los actos vandálicos se repiten en este barrio Patrimonio Mundial de la Unesco, donde en los últimos meses se han denunciado pintadas incluso en la Alhambra

Compartir







GranadaLa Policía Local de Granada ha difundido un vídeo en el que se ve a dos jóvenes, un chico y una chica, realizando una pintada en una pared del Albaicín, barrio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. En las imágenes, la chica escribe con spray la frase “aunque somos diferentes somos casi exactos”, seguida de lo que parece ser el nombre de una pareja, mientras su acompañante permanece junto a ella.

El vídeo, que ha circulado en redes sociales, muestra cómo los agentes han logrado identificar a los autores gracias a la colaboración ciudadana. La pared en la que realizaron la pintada estaba ya cubierta de otras inscripciones similares, pero desde la Policía recuerdan que este tipo de actos dañan el patrimonio histórico y “pueden constituir un delito”.

No se trata de un hecho aislado. En los últimos meses se han registrado diferentes pintadas en el entorno del Albaicín y también en la Alhambra. A principios de este año, el Patronato del monumento llevó a la Fiscalía las pintadas aparecidas en la Puerta de los Siete Suelos y en otros enclaves del recinto nazarí, lo que obligó a adelantar la renovación del sistema de seguridad para reforzar la vigilancia.

PUEDE INTERESARTE Encuentran caracolas protegidas durante una inspección en el congelador de un hostelero en Almería

Las autoridades insisten en que este tipo de actos vandálicos no solo deterioran la imagen de Granada, sino que también ponen en riesgo su valioso patrimonio histórico y cultural, reconocido internacionalmente.