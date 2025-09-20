Redacción Andalucía Europa Press 20 SEP 2025 - 14:26h.

El británico desaparecido en Estepona, de 65 años, preparaba una mudanza para su país de origen, según la investigación

Estepona, MálagaEl cuerpo sin vida de un hombre que sería el de un británico de 65 años, desaparecido desde el pasado 15 de agosto, ha sido localizado este sábado en la zona de Paraíso en el municipio malagueño de Estepona, donde fue visto por última vez.

La Policía Nacional, que ha comunicado el suceso, ha precisado que todavía se está pendiente de la confirmación de la identidad de la víctima, así como de las causas de la muerte, que se dilucidarán con la correspondiente autopsia.

El hombre pretendía regresar a su país de origen

El hallazgo ha tenido lugar esta mañana cuando la Policía Nacional, miembros de Protección Civil y bomberos de Estepona mantenían desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para la localización del ciudadano británico.

Según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, durante todo este tiempo se ha desarrollado una exhaustiva investigación, estudiando los pasos que podría haber realizado esta persona hasta el día de su desaparición.

Por la información recabada, se averiguó que estaba preparando una mudanza para regresar a su país de origen. Finalmente, y una vez acotados sus últimos movimientos, los investigadores de la Policía Nacional, auxiliados por el resto de organismos de seguridad de la localidad, han realizado una ampliación de la batida en la zona.

En este sentido, las citadas fuentes policiales apuntan que en el lugar ya habrían trabajado los agentes, analizando el terreno con drones. Sin embargo, al tratarse de una zona boscosa y de alta maleza, el resultado no fue positivo.