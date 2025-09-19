Las autoridades de Washington han hallado restos que se cree que pertenecen a Travis Decker, el padre acusado de matar a sus tres hijas

Las autoridades ofrecieron más de 17.000 euros por información sobre Travis Decker

Las autoridades del estado de Washington han encontrado esta semana los restos que se cree que pertenecen a Travis Decker, de 32 años, el padre sospechoso de asesinar a sus tres hijas pequeñas. Los restos fueron hallados en una zona boscosa y remota al sur de la ciudad de Leavenworth, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan. Se realizará un análisis de ADN para confirmar la identidad.

Así lo apuntan fuentes como 'NBC News'. Decker estaba siendo buscado desde finales de mayo, hace más de tres meses, cuando sus hijas Olivia, de cinco años; Evelyn, de ocho; y Paityn, de nueve, fueron reportadas como desaparecidas y luego encontradas muertas el 2 de junio cerca de un campamento remoto del condado de Chelan. Un médico forense determinó que las niñas murieron por asfixia. Cerca del lugar también se encontró la camioneta de Decker con huellas ensangrentadas y bolsas de plástico que coincidían con el ADN del sospechoso.

Las autoridades emitieron en junio una recompensa de aproximadamente 17.000 euros por información que condujera a la detención de Decker, quien ya enfrentaba cargos por interferencia con la custodia. Posteriormente, fue acusado formalmente de tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo de secuestro.

La familia de las tres menores asesinadas ha recibido apoyo

Durante la búsqueda, que se inició el 30 de mayo después de que el padre no devolviese a las menores -tras decir que pasaría unas horas con ellas-, se rastreó a Decker hasta un área cercana al campamento donde fueron halladas las niñas. La policía recibió informes de excursionistas que observaron a un hombre que parecía estar evitando a los demás y no preparado para las condiciones del sendero. Los equipos de búsqueda lo siguieron con perros hasta un sendero cercano, pero no lograron capturarlo.

Decker, veterano militar y miembro de la Guardia Nacional, había sido descrito por su exesposa, Whitney Decker, como una persona sin hogar y con problemas de salud mental. La familia ha recibido apoyo y actualizaciones constantes por parte de las autoridades, que solicitan privacidad y respeto mientras continúa la investigación.

La Oficina del Sheriff del Condado de Chelan afirmó que, aunque la identificación aún no ha sido confirmada, los hallazgos preliminares sugieren que los restos corresponden a Travis Decker, y que la escena sigue siendo procesada con la colaboración de la Patrulla Estatal de Washington.