Esperanza Buitrago 19 SEP 2025 - 08:37h.

La Policía había pedido ayuda en TikTok para encontrarla y en pocas horas la han localizado

Krystyna Sikorska, de origen polaco, estaba sola, no conoce el idioma y necesita medicación

La Policía Nacional ha encontrado a Krystyna Sikorska, una joven polaca desaparecida en Madrid, después de pedir en TikTok ayuda ciudadana para encontrarla. La chica estaba en la otra punta de la ciudad, sola y dormía en la calle.

La desaparición de Krystyna Sikorska era de alto riesgo. La joven no habla español y apenas inglés. Tiene una enfermedad mental y necesita medicación, según contó la Policía en redes para encontrarla. Su familia estaba desesperada.

Por eso compartieron el caso de su desaparición en TikTok.

El agradecimiento de la Policía

Poco después de pedir cualquier pista sobre la mujer, una llamada ciudadana permitió localizarla en la otra punta de Madrid. Se le perdió la pista en Hortaleza y estaba en Carabanchel. Una mujer que la identificó llamó a a Policía Nacional.

"Muchas gracias por avisarnos con tu llamada Susana", ha escrito la Policía en X para informar del hallazgo de la mujer.

Krystyna Sikorska estaba sola en la calle y comía gracias a lo que le daban los vecinos.