Siete personas han sido detenidas, presuntamente vinculadas a una red para abastecer de combustible a narcolanchas, en Arahal, Sevilla

La Policía Local incauta más droga en A Pobra do Caramiñal: 3.000 kilos de cocaína trasladados en un narcosubmarino

Compartir







Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Arahal (Sevilla) ha culminado esta noche con la detención de siete personas presuntamente vinculadas a una red para abastecer de combustible a narcolanchas.

Según ha avanzado el digital El Pespunte y han confirmado a EFE fuentes de la operación, el operativo se ha iniciado esta tarde en un punto no determinado de la provincia de Cádiz, donde vehículos camuflados han seguido a un camión cisterna cargado con combustible, presuntamente destinado a abastecer narcolanchas.

El vehículo ha llegado hasta una nave de Arahal cerca de la A-92, sin que sus ocupantes se percataran de que eran vigilados, momento en que la Policía Nacional ha reforzado la operación con agentes de la Policía Local del municipio y de la Guardia Civil.

Detenidas siete personas dentro de un camión

Una vez el camión dentro de la nave, se ha procedido a la detención de las siete personas que estaban en su interior. La nave ha sido precintada con el camión en su interior, en una operación que continúa abierta, con lo que no se descartan nuevas detenciones.

Las fuentes consultadas han indicado lo peculiar de esta operación, al tener, presuntamente, todo dispuesto para abastecer narcolanchas en una localidad a unos 50 kilómetros de Sevilla capital, muy aleada por tanto del río Guadalquivir.