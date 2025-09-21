Redacción Andalucía Europa Press 21 SEP 2025 - 16:10h.

Localizan el cadáver de un hombre en Cantillana, Sevilla, donde buscaban al agresor de su expareja

La víctima de 46 años sufrió una herida punzante en el cuello en un intento de asesinato

Compartir







SevillaEste 21 de septiembre han encontrado a un hombre muerto y "todo apunta" a que es el que apuñaló a su expareja en un posible caso de violencia machista en Cantillana (Sevilla). Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, a las 10:15 horas un particular les avisó de que había localizado el cuerpo sin vida de un varón en una zona próxima al río Viar.

Hasta allí se desplazaron los agentes y más tarde se levantó el cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se realizará este 22 de septiembre la autopsia.

PUEDE INTERESARTE Encuentran los cadáveres de dos hombres en un piso de Lleida: investigan cómo murieron

La víctima resultó herida grave en el cuello

Fuentes del Instituto Armado han indicado que los primeros indicios señalan al agresor que buscaban en la localidad después del apuñalamiento a una mujer de 46 años el 10 de septiembre.

La víctima resultó herida grave en el cuello en lo que fue un intento de asesinato. El suceso ocurrió a las 19:15 horas en la calle Nuestro Padre de Jesús, frente al Ayuntamiento de Cantillana.

A la afectada la tuvieron que evacuar de forma inmediata en helicóptero al Hospital Virgen Macarena de la capital hispalense para ser atendida de urgencia.