Redacción Cataluña Europa Press 21 SEP 2025 - 12:50h.

Investigan el hallazgo de los cadáveres de dos hombres de 33 y 74 años en un piso de Lleida

Los cuerpos fueron localizados este 20 de septiembre en un domicilio de la calle Puigvert en la Bordeta

Compartir







LleidaLos cadáveres de dos hombres fueron encontrados este 20 de septiembre en un piso de Lleida, según han informado los Mossos d'Esquadra. Ya investigan cómo murieron.

Aunque no presentaban índices de criminalidad evidentes, están a la espera del informe de la autopsia para conocer más detalles sobre este suceso. El hallazgo se produjo en un domicilio del barrio de la Bordeta.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre tras recibir varias puñaladas en el pecho en una calle de Bilbao, Vizcaya

Concretamente, a las 14 horas los agentes recibieron el aviso y se movilizaron hacia allí, según han precisado a Europa Press. Tratarán de averiguar las circunstancias de las muertes.

Uno de 33 y el otro de 74 años

El diario 'Segre' publica que no descartan ninguna hipótesis, además de que los fallecidos estaban en un inmueble del número 8 de la calle Puigvert y no son familia. Uno tiene 33 años y el otro 74.

También el mismo medio destaca que llevarían varios días fallecidos, pues no se sabía nada de ellos. El anciano sería el propietario de la vivienda. Los policías recabaron información de los vecinos.