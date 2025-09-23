Rocío Amaro 23 SEP 2025 - 15:13h.

La Comic-Con de Málaga arranca este jueves 25 de septiembre con la posibilidad de hacerse una foto con alguna de las estrellas invitadas, eso sí, previo pago de hasta 90 euros

Arnold Schwarzenegger, invitado de honor en la Comic-Con de Málaga

MálagaLa Comic-Con de Málaga arranca este jueves 25 de septiembre, y con ella llega la oportunidad de conocer en persona a algunas de las caras más conocidas del cine y las series del momento. La organización del evento ha publicado el calendario de firmas y fotos con los artistas invitados, que incluyen nombres como Dafne Keen, Pedro Alonso, Luke Evans, Ashley Eckstein, Taz Skylar y Brian Austin Green.

Para los fans que quieran un autógrafo, la reserva de plaza cuesta 55 euros más IVA, es decir, 66,55 euros. Aquellos que además quieran inmortalizar el momento con una foto junto al artista deberán abonar 75 euros más IVA, que se elevan hasta los 90,75 euros. Las sesiones se realizarán en el área "Meet the Artist" de la Comic-Con, aunque el número de plazas es limitado.

Entre los horarios destacados, Dafne Keen que firmará autógrafos el jueves 25 de 14:00 a 15:00 horas y hará fotografías de 15:00 a 16:00. Por su parte, Pedro Alonso, conocido como Berlín, atenderá a sus seguidores de 16:00 a 17:00 para firmas y de 17:00 a 18:00 para fotos. Luke Evans, Ashley Eckstein, Taz Skylar y Brian Austin Green también contarán con franjas horarias asignadas a lo largo de los dos días del evento.

Últimas incorporaciones

Además, la Comic-Con anunció hace unos días la últimas incorporaciones, entre la que se encuentra Natalia Dyer, con quién se podrá pasar unos instantes el mismo 25 de septiembre de 15:00 a 16:00 horas, o la de Aaron Paul, que podrá encontrarse con sus seguidores el mismo día desde las 17:00 hora.

La organización recuerda que las reservas deben realizarse con antelación y que el pago se efectúa al momento. Quienes no consigan plaza previa podrán intentar acceder a un porcentaje de sesiones disponibles por orden de llegada, abonando el importe directamente en la zona de firmas o fotos. Se permite un máximo de cuatro personas por cada ticket de foto, sin contar a los menores de tres años ni al propio artista.

Con estos precios y medidas, la Comic-Co de Málaga convierte la experiencia de acercarse a tus ídolos en un evento exclusivo, aunque no apto para todos los bolsillos.