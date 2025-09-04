Arnold Schwarzenegger, invitado de honor en la Comic-Con de Málaga

Redacción Andalucía Málaga, 04 SEP 2025 - 16:44h.

El evento recibirá a más de 120.000 fans de más de 20 países diferentes durante sus cuatro días de duración

Comic-Con de Málaga: todo lo que se sabe del evento que se celebra por primera vez en España

Imposible no conocer a Arnold Schwarzenegger, imposible no haber repetido alguna vez su conocido "sayonara, baby". Imposible también no haber mirado con asombro sus increíbles músculos o no haberse equivocado nunca al escribir su apellido. Pero lo que sí va a ser posible es verlo en Málaga dentro de unos días.

De leyenda del culturismo a icono de Hollywood, pasando por gobernador de California, su carrera ha inspirado a millones de personas por todo el mundo. El reconocido actor, leyenda viva del mundo del cine y protagonista de títulos que ya son historia viva del celuloide, será el invitado de honor en el San Diego Comic-Con Málaga, que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña (Fycma).

San Diego Comic-Con Málaga está diseñado para pervivir en la memoria de los fans durante toda la vida, aseguran sus creadores. Los visitantes se verán inmersos en un gran parque temático experiencial, que recibirá a más de 120.000 fans de más de 20 países diferentes durante sus cuatro días de duración. Además de ocupar la totalidad del interior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el evento tendrá una extensión de 22.000 metros cuadrados más, todos en exterior, con oferta gastronómica y un escenario propio.

300 horas de contenido para soñar

Si el recinto de San Diego Comic-Con Málaga es grande, el contenido lo es aún más: 300 horas de contenido único, no repetido, que recoge lo mejor -y a los mejores- de sus principales temáticas: cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, gaming... hasta completar una parrilla que ofrece, simultáneamente, más de 15 opciones para elegir y personalizar la experiencia San Diego Comic-Con Málaga a gusto de cada asistente.

En total, un recinto de más de 80.000 metros cuadrados, entre los que se encuentran el escenario principal, con aforo para más de 3.000 personas, y otros tres auditorios más, con capacidad para 900, 600 y 200 personas. El contenido preparado para esos cuatro días tendrá una duración de más de 300 horas, según han revelado sus responsables, que esperan una asistencia de más de 120.000 personas durante las cuatro jornadas y un impacto económico de más de 40 millones de euros.

A la presencia de figuras como Jim Lee o Jeph Loeb se sumarán otros nombres del mundo del cómic como C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017. Por su parte, Disney aterriza con dos de sus estrenos, Tron:Ares y Predator Badlands. Además, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de su antología animada Star Wars Visions.

Además, la experiencia San Diego Comic-Son Málaga se completa con el Exhibitor Hall, donde marcas como Disney, Bandai Namco, Funko o Nintendo estarán presentando de manera interactiva para los fans sus novedades y ofreciendo toda una programación paralela para que, una vez que se haya cruzado el umbral de la San Diego Comic-Con Málaga, la diversión y el entretenimiento estén asegurados.

Se podrán reparar allí mismo los trajes de Cosplay

Además de los contenidos, San Diego Comic-Con Málaga prepara una experiencia muy especial para aquellos que la viven con toda su intensidad. Es el caso del universo Cosplay, que, no sólo contará con una entrada especial para ellos, sino que ofrece un espacio para reparar cualquier pieza de sus trajes y armaduras, además de ofrecer la oportunidad de ganar diversos premios en el concurso de Cosplay que San Diego Comic-Con Málaga organiza junto a Feroca, o bien, si te apasiona el universo Marvel, hacerlo en el Concurso de Virus Marvel de Tranjis Games, patrocinado por AK Interactive o Ilustrastudios.

Para aquellos que ven la vida en viñetas y hablan a través de bocadillos, San Diego Comic-Con Málaga es una oportunidad de presentar su trabajo a profesionales de las mejores casas del mundo del cómic a través del Portfolio Review, un acceso de lujo a la industria de la mano de sus ídolos y referentes.

También, por primera vez, tendrán oportunidad de brillar en San Diego Comic-Con Málaga los amantes del K-Pop, ya que se celebrará un concurso de baile que busca encontrar a futuras estrellas entre los fans del fenómeno musical coreano.

Además, habrá talleres que incluirán la participación de marcas como Royal Talents, en los que disfrutar en formato reducido de actividades pensadas para fans de todas las edades.