El docente combina la enseñanza del idioma con expresiones típicas de Sevilla

Las clases se convierten en un espacio donde se mezclan el inglés y el “sevillano” más auténtico

Un profesor sevillano está causando sensación con niños vietnamitas gracias a su particular manera de enseñar inglés. Entre ejercicios, introduce expresiones populares de su tierra que arrancan sonrisas y generan complicidad con sus alumnos.

Durante una de sus clases, el docente menciona expresiones típicas de Sevilla: “Donde yo vivo no decimos señor, decimos… ¡illo!”, haciendo que una niña se sume a él y se haga pasar por sevillana.

Inglés con acento sevillano

Lejos de impartir únicamente contenidos académicos, el profesor aprovecha cada clase para transmitir parte de las expresiones de Sevilla. Entre dichos y juegos, los alumnos aprenden de la capital andaluza.