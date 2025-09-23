Logo de telecincotelecinco
Un profesor de inglés andaluz conquista a sus alumnos vietnamitas con expresiones típicas de Sevilla: “Donde yo vivo no decimos señor, decimos… ¡illo!”

El profesor aprovecha cada clase para transmitir parte de las expresiones de Sevilla
El profesor aprovecha cada clase para transmitir parte de las expresiones de Sevilla

  • El docente combina la enseñanza del idioma con expresiones típicas de Sevilla

  • Las clases se convierten en un espacio donde se mezclan el inglés y el “sevillano” más auténtico

Un profesor sevillano está causando sensación con niños vietnamitas gracias a su particular manera de enseñar inglés. Entre ejercicios, introduce expresiones populares de su tierra que arrancan sonrisas y generan complicidad con sus alumnos.

Durante una de sus clases, el docente menciona expresiones típicas de Sevilla: “Donde yo vivo no decimos señor, decimos… ¡illo!”, haciendo que una niña se sume a él y se haga pasar por sevillana.

Inglés con acento sevillano

Lejos de impartir únicamente contenidos académicos, el profesor aprovecha cada clase para transmitir parte de las expresiones de Sevilla. Entre dichos y juegos, los alumnos aprenden de la capital andaluza.

