Llamamiento a la solidaridad tras la explosión de gas que ha dejado a varios vecinos sin casa en Jerez: "Necesitamos ayuda"
El alcalde de Estella del Marqués, pedanía de Jerez, ha hecho un llamamiento a la solidaridad para que vecinos y particulares ofrezcan viviendas de alquiler temporal a las familias afectadas por la deflagración de gas que dañó varias casas de la calle Espera
Una deflagración de gas en Jerez afecta a varias viviendas y se salda sin daños personales
CádizEl alcalde de Estella del Marqués, pedanía de Jerez de la Frontera (Cádiz), Ricardo Sánchez, ha realizado un llamamiento a la solidaridad tras la deflagración ocurrida este martes por la mañana en varias viviendas de la calle Espera. Algunas familias se han quedado temporalmente sin hogar y necesitan un alojamiento de alquiler mientras se reparan los daños ocasionados por la acumulación de gas.
En un mensaje publicado en redes sociales, el regidor solicita a los vecinos que dispongan de pisos o casas disponibles, o conozcan a alguien que pueda ofrecerlos, que se pongan en contacto con el Ayuntamiento para coordinar la ayuda. “Gracias de corazón por la colaboración y el apoyo de todos y todas”, destaca Sánchez, subrayando la importancia de la unidad vecinal ante esta situación.
Una explosión de gas
La deflagración se produjo debido a la acumulación de gas butano en un patio con falta de ventilación de una vivienda unifamiliar. Al abrirse un grifo de agua caliente y encenderse el termo de gas, se generó la explosión que provocó daños materiales en varios inmuebles. Los bomberos del Consorcio provincial de Cádiz, junto con efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, acudieron al lugar y procedieron a inspeccionar las casas afectadas.
Aunque no se han producido heridos ni daños estructurales graves, las viviendas sufrieron roturas de cristales, daños en techos de escayola y desperfectos en el mobiliario. Por precaución, se han clausurado algunas zonas donde podría haber riesgo de caída de fragmentos de escayola.
Representantes del Gobierno local de Jerez también se desplazaron hasta Estella del Marqués para evaluar la situación y acompañar a los vecinos afectados. Ahora, con la prioridad puesta en encontrar alojamiento temporal, el Ayuntamiento espera contar con la colaboración de particulares y familias de la zona que puedan ofrecer una mano amiga en estos momentos difíciles.